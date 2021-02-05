Синоптики дали прогноз по Киеву: наметет до 20 см снега

В Киеве 8 февраля ожидают снег, метели и снежные заносы: синоптики прогнозируют прирост снега 15-20 см. Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и гололедица на дорогах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики также прогнозируют значительное снижение температуры: ночью 13-16, а днем 7-10 градусов мороза.
Киевлян просят соблюдать рекомендации при значительном снижении температуры воздуха:
- одевайтесь многослойно,
- защищайте открытые участки кожи,
- не выходите на мороз голодным,
- двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела,
- категорически нельзя касаться металла ни голыми руками, ни языком.
Ранее мы писали, прогноз погоды на весь 2021 год.Самый подробный прогноз Вера Балабух дала на зимние месяцы.
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