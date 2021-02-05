Синоптики дали прогноз по Киеву: наметет до 20 см снега

В столице грядет резкое похолодание и осадки

В Киеве 8 февраля ожидают снег, метели и снежные заносы: синоптики прогнозируют прирост снега 15-20 см. Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и гололедица на дорогах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики также прогнозируют значительное снижение температуры: ночью 13-16, а днем ​​7-10 градусов мороза.

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Киевлян просят соблюдать рекомендации при значительном снижении температуры воздуха:

одевайтесь многослойно,

защищайте открытые участки кожи,

не выходите на мороз голодным,

двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела,

категорически нельзя касаться металла ни голыми руками, ни языком.

Ранее мы писали, прогноз погоды на весь 2021 год.Самый подробный прогноз Вера Балабух дала на зимние месяцы.

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