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Синоптики дали прогноз по Киеву: наметет до 20 см снега

5 февраля, 16:12

Ольга Кравченко

В столице грядет резкое похолодание и осадки

В Киеве 8 февраля ожидают снег, метели и снежные заносы: синоптики прогнозируют прирост снега 15-20 см. Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и гололедица на дорогах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики также прогнозируют значительное снижение температуры: ночью 13-16, а днем ​​7-10 градусов мороза.

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Киевлян просят соблюдать рекомендации при значительном снижении температуры воздуха:

Ранее мы писали, прогноз погоды на весь 2021 год.Самый подробный прогноз Вера Балабух дала на зимние месяцы.

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
Киев ветер снег прогноз гололед синоптики

Источник: Сегодня

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