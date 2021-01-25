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Синоптики предупредили киевлян об ухудшении погоды: сильный ветер, дождь и снег

25 января, 20:31

Игорь Тимофеев

В столице объявлен 1-й уровень опасности

Завтра, 26 января, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр .

На дорогах столицы во вторник местами гололедица. Также будет облачно, ночью умеренный, днем небольшой дождь с переходом в снег, температура ночью и днем 2-4 °С тепла.

Синоптики напомнили основные рекомендации специалистов, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра

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При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, сайт "Сегодня" писал где в Украине испортится погода на этой неделе и где будут снег, метели и дожди .

Ранее мы сообщали, что синоптики дали прогноз на февраль. Последний месяц зимы отметится погодными качелями, ситуация будет меняться чуть ли не каждые два-три дня. Но морозов до -20 больше не будет, говорят синоптики. Потепление на днях почувствуют жители всех регионов страны.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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