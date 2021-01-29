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Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко

29 января, 12:00

Ольга Кравченко

Мэр проинформировал о ситуации в столице

Мэр Киева Виталий Кличко 29 января провел онлайн пресс-брифинг относительно текущей ситуации в столице.

Виталий Кличко проинформировал: на сколько увеличилось количество инфицированных COVID-19 в Киеве и др.

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По данным Минздрава, с 18 января в Украине госпитализировали 11 768 человек. Читайте более подробно об эпидемической ситуации за неделю.

А тем временем в Украине закончился локдаун. Теперь вернулись ограничения "оранжевой зоны", открываются кафе и магазины. Как будем жить с 25 января.

Видео: Сегодня

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Киев статистика Виталий Кличко коронавирус брифинг

Источник: Сегодня

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