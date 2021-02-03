Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко провел онлайн пресс-брифинг относительно текущей ситуации в столице.

Виталий Кличко проинформировал: на сколько увеличилось количество инфицированных COVID-19 в Киеве; сколько больных коронавирусом находятся в больницах; сколько в столице больных гриппом и ОРВИ; об учебном процессе в Киеве; о доплатах медикам; о вакцинации киевлян.

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Ранее мы сообщали, что Украина по уровню смертности от коронавируса находится на 34-м месте в Европе, что свидетельствует о достаточно успешной борьбе с ковидом.

Также напомним, в Украине продолжается снижение количества новых случаев заражения коронавирусом и летальных случаев от него. Но при этом в некоторых областях наблюдается рост заболеваемости.

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