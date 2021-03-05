Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко 5 марта провел онлайн-брифинг о текущей эпидситуации в столице.

Виталий Кличко проинформировал: на сколько увеличилось количество инфицированных COVID-19 в Киеве; сколько больных коронавирусом находятся в больницах; сколько ПЦР-исследований осуществил Киевский городской лабораторный центр за время пандемии; сколько киевлян заболели гриппом и ОРВИ; сколько жителей столицы уже вакцинировали; сколько школьников и педагогов болеют коронавирусом; о ремонте на Индустриальном мосту.

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Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Украине запустят онлайн-платформу по вакцинации от COVID-19.

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