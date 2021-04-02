Скандал в метро Киева: женщина в вышиванке пела без маски (видео)

Женщине в вышиванке, которая пела без маски, сделали замечание пассажиры метрополитена

В столичной подземке прокомментировали конфликт между сотрудниками подземки и женщиной в вышиванке, которая пела песни на станции метро "Дворец спорта", сообщает корреспондент "Сегодня".

Женщине в вышиванке, которая пела без маски, сделали замечание пассажиры. В результате разгорелся конфликт. Дежурная по станции попросила нарушительницу масочного режима покинуть станцию. Но исполнительница песен начала доказывать, что она может петь в подземке, а работники метрополитена на нее наговаривают, и привлекают к разжиганию конфликта пассажиров.

Видео: "Киев Сейчас"/Telegram

"Культуру нужно нести, а не вести себя как базарная женщина", – отвечала поющая своей оппонентке-пассажирке.

Кстати, во время словесной перепалки женщина уже была в маске.

Периодически, она прерывала спор, и начинала петь гимн Киева – "Як тебе не любити, Києве мій!".

"Женщина давно поет в метро и делает это не из-за творчества, а в надежде заработать. Она поет без маски, чем нарушает масочный режим. Ей уже не единожды делали замечания сотрудники метрополитена, а полицейские неоднократно выпроваживали с разных станций. На этот раз женщине сделали замечание сами пассажиры, но она была с этим не согласна. Затем сотрудница станции попросила ее одеть маску или покинуть станцию "Дворец спорта", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Ранее мы писали, что копы выгоняют "лишних" пассажиров из маршруток в Киеве.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы: