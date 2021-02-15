Скандальная профессор Бильченко: "Будут меня увольнять или убивать, как Бузину"

Сегодня стало известно, что скандального профессора кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгению Бильченко отстранили от преподавания. Сайт "Сегодня" пообщался с Евгенией, чтобы узнать действительно ли это так.

- Правда ли, что вас отстранили от занятий?

- Ситуация самая худшая, которая может быть для трудящегося человека. Первое – меня не уволили. Ибо нет ни одной статьи в трудовом кодексе, когда человека можно уволить за пост в Фейсбуке. А научных претензий у них ко мне нет. Меня невозможно поймать на профнепригодности и уволить за мою научную деятельность. Все мои лекции доступны и их можно посмотреть в Сети. Поэтому было принято решение передать дело дальше. Ему хотят придать абсолютно политический характер с привлечением СБУ, прокуратуры.

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На данный момент мне неизвестно сформирована ли такая комиссия, и входят ли в ее состав представители СБУ, прокуратуры, следственных органов, которые будут разбирать контент моих лекций на предмет наличия в них информации, которая подрывает государственный авторитет Украины и попадает под статью 111 – измена родины. Все это смешно. Я читаю лекции по Древнему Востоку и Западной философии постмодерна… Меня просто подвесили в воздухе. Информации мне не представляют никакой, не получает информации и мой адвокат.

- Вас официально отстранили от преподавания или нет?

- Да. Я отстранена официальным решением ученого совета от преподавательской деятельности, но меня не уволили. Самое потешное, что я получаю зарплату, но я же ничего не делаю! А потом они скажут, что я незаконно получала зарплату…

- Вам продолжают угрожать?

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- Да. Сегодня я закрыла свою страницу в Фейсбук. Я постоянно получаю угрозы. Я надеялась, что все это утихнет, как утихают все медиа-волны. Но этого не происходит, угрозы усиливаются. И я думаю, что они (видимо, противники) будут меня увольнять или убивать, как Бузину. Вот и все... Меня просто загнали в угол постоянными нападками. Оппоненты заявляют, что против меня будут начинать вторую кампанию травли. То есть, они не скрывают, что была первая, и хотят запустить вторую.

- Вы говорили, что подорвали здоровье из-за этого конфликта.

- У меня сильно подорвалось здоровье, начались кишечные кровотечения, и через 10 дней меня ждет колоноскопия, это без вариантов. На нервах у меня все просто полетело… Сегодня была на приеме у врача. По этой причине я больше не хочу использовать свою страницу, как поле проявления бесов. Я показала миру уже достаточно...

Что говорят в университете

В деканате института философского образования и науки университета имени Михаила Драгоманова сайту "Сегодня" подтвердили, что скандальная профессор отстранена от преподавания. Будет ли уволена Евгения Бильченко – решение за ректором университета. Пока такого решения нет.

Напомним, вокруг преподавателя разгорелся скандал из-за ее грубых антиукраинских высказываний, которые она неоднократно повторяет на своей странице в социальных сетях.

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила антиукраинских агитаторов в двух областях.

Также напомним, в Одессе задержали сепаратиста, который призывал к созданию "народной республики".