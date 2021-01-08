Завидуйте молча. Стало известно, где будет "жить" скандальная шляпа с главной елки

Как минимум 15 организаций согласились взять сказочную шляпу к себе

Стала известной судьба скандальной шляпы, которая должна была украсить макушку главной елки страны на Софийской площади, из-за чего в декабре прошлого года разгорелся нешуточный скандал.

Об этом сообщает "Сегодня".

Сказочная шляпа, которую вернули на площадь в виде фотозоны для загадывания желаний, будет демонтирована, скорее всего, в этот понедельник, но киевляне смогут ее увидеть в Киеве.

Еще во время скандала, когда шляпа была на макушке елки, несколько компаний поддержали идею ее сохранения. Как минимум 15 организаций согласились взять сказочную шляпу к себе.

Теперь, когда введен локдаун, шляпу демонтируют с Софийской площади и она переедет на крышу здания на улице Дмитриевской, где находится Киевская школа экономики Тимофея Милованова.

"Первая организация, которая согласилась взять к себе шляпу и украсить ею свое здание, была Kyiv School of Economics Тимофея Милованова. Сейчас они повторно обратились к нам. И мы отдаем сказочную шляпу им в аренду на три месяца. После этого шляпу отдадим в аренду другим бизнес-структурам, которые изъявили желание", – рассказал сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник на Софийской площади.

Получается, что скандальная шляпа теперь будет приносить доход своим создателям. Впрочем, стоимость аренды они не озвучивают.

"Могу сказать, что шляпа вернется к нам лишь 1 декабря этого года в "Добропарк", где запланировано открытия сезона "Зима за городом", – поделился Игорь Добруцкий.

Напомним, возвращение сказочной шляпы на Софийскую площадь в виде арт-объекта порадовало многих киевлян, которым понравилась идея с волшебной шляпой на макушке елки.

Сказочную шляпу 13 декабря сняли с главной елки столицы. Представитель пресс-службы Православной церкви Украины священник Иван Сидор отметил, что если бы такая композиция из шляп, мухоморов и пеньков была в другом районе столицы, а не на Софийской площади, это не вызвало бы негативной реакции.