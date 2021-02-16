Смерть девушки в столичном парке: подробности (видео)

В полиции до сих пор выясняют, кто она и откуда

В столичном парке сегодня обнаружили тело молодой девушки. Нашла ее муниципальная охрана. О причине смерти на месте узнавала корреспондент "Сегодня" Дарья Добровольская.

О страшной находке сейчас в парке ничто не напоминает. Если внимательно посмотреть на фотографии, жертва лежит на утоптанном снегу. Одета довольно тепло и опрятно. Впрочем, куртка расстегнута, на одной руке нет перчатки. Рядом нет сумки, карманы брюк вывернуты наружу.

Видео: Сегодня

Как сообщили в полиции, на вид девушке 20 лет, кто она – до сих пор выясняют. Признаков того, что это было убийство, следователи не имеют. Причину смерти сейчас устанавливают.

Сегодняшнюю трагедию живо обсуждают в соцсетях, ведь случай не единичный, буквально боятся ходить по парку. Ведь кто-то этим путем идет на работу, а кто-то гуляет с детьми и собаками.

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Стоит отметить, что мертвецов в парке Партизанской славы на самом деле находят чуть ли не ежегодно. Буквально месяц назад нашли тело обнаженного мужчины, его вещи были разбросаны вокруг. А два года назад мертвую девушку 25 лет. Что повлекло их смерть, в полиции согласились рассказать только после письменного обращения.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на автобусной остановке обнаружили труп мужчины. В полиции рассказали, что гражданину стало плохо. Свидетели вызвали на место скорую помощь. Увы, до приезда медиков мужчина умер. Медики уже констатировали смерть.

Также напомним, в Днепре в квартире нашли тела трех парней. Соседи сообщили полицейским о трупном запахе. Во время поверхностного осмотра копы не обнаружили следов насильственной смерти.

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