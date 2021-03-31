Смертельное падение на Троещине. Женщина рухнула перед входом

На столичной Троещине произошло смертельное падение с высоты. На улице Лисковской погибла женщина, упав с высоты десятого этажа, сообщает корреспондент "Сегодня".

Как нам рассказали в полиции Деснянского района, к правоохранителям обратились местные жители, сообщив, что на балконе стоит женщина и может прыгнуть с высоты.

Когда копы приехали на место, тело уже лежало на ступеньках перед входом в парадное.

Повезло, что она не рухнула на голову людям, которые выходили из парадного.

"Личность женщины пока не установлена. Опрошенные правоохранителями жители дома не смогли опознать погибшую. На вид ей до 30 лет. Она прыгнула с общего балкона десятого этажа. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии", – рассказали нам в полиции Деснянского района.

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