Снегопад в Киеве. Медикам "скорой" пришлось идти пешком к пациенту (фото)

В социальных сетях активно обсуждают видео врачей скорой помощи, которым пришлось оставить автомобиль в сугробах на проспекте Правды, 8 и пойти к пациенту пешком. Многие пользователи Сети пишут, что медики стали значительно позже прибывать к пациентам из-за непогоды. Сайт "Сегодня" узнавал так ли это и почему медики поступили так в данном случае.

В КП "Центр экстренной медицинской помощи Киева" говорят, что пока не могут сказать, как быстро их скорые добираются к пациентам из-за непогоды.

"Прошло не так много времени, чтобы дать четкий ответ – снегопад бушует в городе всего второй день. Вся статистика у нас формируются по результатам месяца. Но тут нужно понимать, что снегопад влияет на скорость прибытия скорой. Особенно в частный сектор Киева, который мы тоже обслуживаем. А там дороги чистят не так быстро, как в центральных районах. Естественно, что есть трудности для бригад медиков, чтобы туда своевременно добраться. Но наши бригады выезжают вовремя и пытаются приехать как можно скорее, чтобы предоставить помощь пациенту", – рассказали сайту "Сегодня", в КП "Центр экстренной медицинской помощи Киева".

Скриншот с видео

Что касается упомянутого видео, то в центре не смогли прокомментировать конкретный случай, ссылая на врачебную тайну.

"Можем сказать, что нашим медикам часто приходиться оставлять автомобили на подъезде к адресу заявителя из-за хаотично припаркованных автомобилей и идти к пациенту пешком. Это происходит довольно часто даже летом. Увы, у некоторых водителей напрочь отсутствует культура. И снег этому не причина. Безусловно, что эта проблема глобальная и ее нужно как-то решать", – говорят в центре.

Скриншот с видео

Там добавляют, что для погрузки пациента в автомобиль скорой, они подъезжают к подъезду максимально близко, чтобы быстро доставить пациента в больницу для оказания помощи. Для этого в автомобилях есть специальные носилки типа парашют. На них человека можно поднести к автомобилю пешком.

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Смотрите сюжет – скорая застряла в снегу:

Видео: Сегодня