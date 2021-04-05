Старые пропуска, записки с работы и слезы: как киевляне пытаются прорваться в транспорт

Цены на такси при этом взлетели до 400-600 гривен

Транспорт в Киеве с 5 апреля по 16 апреля перешел на режим работы по спецпропускам. Это вызвало транспортный коллапс в столице – киевляне пытаются попасть в транспорт по старым пропускам, просто письмам с работы и с помощью слез и уговоров.

Корреспондент "Сегодня" заметил пассажиров, которые пробовали пройти в автобус с пропусками, которые действовали в прошлом году. Их не пускают в транспорт. Но люди сетуют, что их предприятия не успели получить пропуска и раздать их сотрудникам.

У каждого пассажира проверяют новый спецпропуск и удостоверение.

Одна из женщин даже расплакалась от отчаянья. Ей нужно было добраться с работы домой в Ирпень, но на ее предприятии части сотрудников выдали пропуска, а части – нет. После слез полиция посадила ее в автобус. Причина: женщина работает в котельной, а сотрудники предприятий критической инфраструктуры все же могут попасть в транспорт до того, как им выдали пропуска.

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Тем временем такси в столице подорожало. Чтобы добраться из одного района в другой, нужно заплатить 400-600 гривен, свидетельствуют данные одного из приложений поиска водителей.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику транспортного коллапса в Киеве. Ситуация на дорогах осложнена на въездах в Киев и на мостах, ведущих с левого берега на правый.