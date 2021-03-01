Версія українською
$ 27,95
33,84

Столпотворение в метро на "Академгородке": что происходит (видео)

1 марта, 09:57

Ольга Кравченко

Утром на станции собралось огромное количество пассажиров

В Киеве в понедельник утром, 1 марта, на станции метро "Академгородок" образовалась столпотворение.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Похоже, что столичные пробки распространяются не только на автодороги, но и на подземку", – пишут в Сети.

Киевляне по-разному комментируют данное видео – "а еще метро в Киеве убыточное", "на Лукьяновке каждый вечер такой трэш", "да здравствует Covid!!! Ура товарищи".

В Сети критикуют действия метрополитена, мол, самый раз собирать такую толпу во время пандемии.

Реклама

"Сегодня" уже обращались в метрополитен для прояснения ситуации. Скорее всего, в метро снова стандартное ограничение для пассажиров, поскольку в пиковое время собирается много людей. Такие ограничения вводят на станциях с большим пассажиропотоком.

Ранее мы писали, что на станции метро "Теремки" образовалась толкучка из пассажиров. Люди толпились возле дверей на входе в вестибюль станции.

Также мы писали, что столпотворение было на станции "Вокзальная".

Напомним, в метро Киева появятся "ласковые" турникеты, читайте, на каких станциях их установят.

Новости на эту же тему:
Киев метро метрополитен пассажиры пассажиропоток академгородок

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Клеточный иммунитет: кто никогда не заразится коронавирусом?
Какие редкие имена украинцы давали детям в 2020 году
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини