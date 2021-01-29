"Светофор-экспонат" стоит в Киеве для красоты с сентября: когда заработает

Светофор на бульваре Вацлава Гавела был установлен еще в сентябре

В Соломенском районе районе Киева жители обнаружили светофор, который они прозвали "экспонатом". Почему экспонат? Потому что, он просто должен стоять и радовать глаз людей, а работать? Нет, это мелочи! Главное присутствие! "Сегодня" разобрались в чем проблема и когда светофор замигает лампочками.

"Этот светофор на бульваре Вацлава Гавела, 87 был установлен еще в сентябре. Все мы понимаем зачем нужны светофоры, чтобы обеспечивать безопасность, как пешеходов, так и участников дорожного движения. Но это устройство не работает! И жители вынуждены переходить дорогу рискуя жизнью", – сообщают в местном паблике.

В коммунальном предприятии "Центр организации дорожного движения Киева", заверяют, что ранее светофор работал.

"То, что светофор на бульваре Вацлава Гавела не работает с сентября – ложь. Он работал. Там меняли опоры. Произошло повреждение кабеля. Там явно выгорела сборка, а она относиться в "Киевгорсвету". Как только они устранят поломку, мы подключим этот светофор. А если не устранят, то мы своими силами проложим к светофору отдельный кабель. На следующей неделе мы возобновим его работу", – пообещали сайту "Сегодня" в КП "Центр организации дорожного движения Киева".

Ранее мы писали, что на Саксаганского появился первый "космический" сфетофор.

Напомним, некоторые киевляне уже раскритиковали новинку.

В Харькове во время ливня сломался светофор, один из водителей вышел регулировать движение:

Видео: Сегодня