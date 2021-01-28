Танцы на могилах, карты и мат: под Белой Церковью подростки "развлекались" на кладбище

Иногда развлечения подростков переходят все границы здравого смысла и морали. Так, во время январского локдауна школьники устроили на одном из кладбищ Белоцерковского района ночную гулянку с музыкой и видеосъемки.

Как сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook, копы обнаружили скандальное видео во время мониторинга соцсетей.

Сотрудники райуправления полиции установили, что такие "развлечения" отсняли и выложили в интернет шесть подростков в возрасте 12-15 лет, все жители села Руда, расположенного в 15 км от Белой Церкви.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области / Фото: Нацполиция

Они объяснили полицейским, что развлекаясь на кладбище, играли в карты, громко слушали музыку, смеялись.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области / Фото: Нацполиция

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На выложенном в соцсетях ролике видно, что гулянка подростков происходила в полночь, они слушали музыку с нецензурной лексикой, танцевали и просто ходили по свежим могилам.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика и сцены недопустимого поведения (18+)

Следователи Белоцерковского райуправления полиции открыли уголовное производство по ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Напомним, в декабре-2020 в Николаевской области вандалы осквернили более 100 могил, в том числе – своих родственников.

Также сообщалось, что в октябре-2020 в Одесской области задержали вандала, который надругался над могилами.