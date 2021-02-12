Техника будущего. Как в Ирпене борются со снегом (видео)

В Ирпене местные жители нашли необычный способ для уборки снега с улиц.

Видео опубликовали в Киев Оперативный в Telegram.

Скорее всего ролик записан на одну из камер жильцов улицы.

"Самоорганизация людей в борьбе против снега достигает высокого уровня. Так держать, ребят", – написали в паблике.

Реклама

На видео видно, что к микроавтобусу привязана железная конструкция, которая чистит снег. За конструкцию держится мужчина. Предположительно, он и направляет ее.

Ранее мы писали, что на выходных в Украину придут сильные морозы, а с 14 февраля прекратятся снегопады. Очень холодная погода продержится около 10 дней.

Смотрите сюжет – весна будет ранней:

Видео: Сегодня