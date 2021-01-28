Теперь с галстуком. Пижона на Позняках обновили (фото)

В столичном парке Позняки восстановили поврежденный вандалами арт-объект, который посвящен киевским стилягам, сообщает корреспондент "Сегодня". Напомним, неизвестные отрезали часть его галстука из металла.

Работники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района, восстановили недостающую деталь гардероба при помощи сварки.

"Мы восстановили нашего Пижона. При помощи электросварки ему сделали новый галстук, вместо старого и сломанного. Также весь арт-объект обновили новой краской", – рассказали сайту "Сегодня" в КП по СЗН Дарницкого района.

Теперь Пижон выглядит как новый. На нем синие – шорты, куртка и кепка, а также яркие желтые ботинки. Они, кстати, теперь будут в тон новенькому галстуку.

Напомним, скульптуру из металла установили в парке "Позняки" в апреле 2019 года. Необычный арт-объект создали сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района.