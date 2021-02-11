Транспорт с перебоями, ДТП и пробки: что происходит в Киеве из-за снегопада

На дорогах Киева сегодня продолжается транспортный коллапс в результате затяжного снегопада. Городские службы не справляются со снежными заносами, хотя спецтехника работает в режиме нон-стоп.

Киев на карте пробок Google maps во всех оттенках красного.

Левый берег

Пробка на Северном мосту.

А также на улице Гната Хоткевича и в Магнитогорском переулке.

Движение затруднено также на мосту Патона.

На Южном мосту "тянучка".

Правый берег

На Правом берегу ситуация немного сложнее. Большая пробка на бульваре Дружбы народов.

Также "стоит" движение на бульваре Леси Украинки.

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Центр

Пробки на Крещатике, Владимирской, Михайловской, Олеся Гончара, Большой Житомирской, Большой Васильковской.

Будьте осторожны, на улице Петропавловской провалился асфальт. Движение ограничено.

Кроме этого, общественный транспорт работает с отклонением от графика. Задерживается движение трамваев №14, 15, 18. по ул. Дмитриевская/ул. Полтавская, в направлении ул. Старовокзальной из-за ДТП. На место вызвана полиция.

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Из-за интенсивного мокрого снега на территории Киевской области с 15.00 введено ограничение движения для большегрузных транспортных средств.

Патрульные Киева помогают гражданам, которые, из-за осложнения погодных условий оказались в трудной ситуации.

Также полиция сопровождает снегоуборочную технику с целью предотвращения на дорогах препятствий для их работы. Коммунальщики просят не оставлять машины на обочинах.

Так, днем ​​11 февраля и ночью 12 февраля ожидается значительный снег, также 12-13 февраля – значительное снижение температуры. Из-за непогоды закрыли школы и садики в Киеве до конца недели.

Ранее мы писали, что в Украине продолжает бушевать непогода. По прогнозам синоптиков, по всей стране ожидаются снег, метели, гололед и дожди.

Напомним, 8 февраля во всех областях бушевала непогода – снегопады, мокрый снег, ледяной дождь, гололед и сильный ветер до 12 м/с. В некоторых регионах были морозы до -23 градусов. ГСЧС вместе с местными властями развернули почти 5 тысяч пунктов обогрева по стране.

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