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Транспортный коллапс в Киеве из-за локдауна: велосипеды раскупают как горячие пирожки

6 апреля, 14:27

Игорь Серов , Ольга Кравченко

Цены на велосипеды варьируются от 3400 до 4200 гривен

Киевляне из-за проблем с транспортом во время жесткого локдауна раскупают велосипеды как горячие пирожки, сообщает корреспондент "Сегодня".

Как рассказал нам продавец возле станции метро "Почайна", в эти дни он продает по несколько велосипедов в день. Цены варьируются от 3400 до 4200 гривен.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

"Будьте готовы к тому, что локдаун продлится еще на месяц", – рекламирует свой товар.

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Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Какая ситуация на дорогах была в первый день локдауна, читайте в нашем спецонлайне.

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Источник: Сегодня

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