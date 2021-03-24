Требовать запрета маршрутных перевозок – это манипуляция – Кличко

Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то возможно ограничение движения транспорта

Из-за локдауна в Киеве подорожает проезд в маршрутках. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко считает манипуляцией намерение Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области обратиться к власти столицы официально запретить работу маршруток.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Это выглядит так – мол, запретите, пожалуйста, нам работать, потому что мы имеем убытки. Так сегодня, например, весь коммунальный транспорт в Киеве – дотационный. Он – не прибыльный, – отметил мэр. – Частные же маршрутки – это транспорт частных перевозчиков. Они должны решать по своему усмотрению, работать ли им. А требовать запрета маршрутных перевозок – это манипуляция" – сказал Виталий Кличко.

По его словам, он продолжает обращаться к киевлянам, чтобы они, в условиях строгих ограничений, пользовались общественным транспортом только при крайней необходимости.

"Если у вас нет острой необходимости куда-то ехать, – оставайтесь дома! Я обращаюсь ко всем работодателям: по возможности, сделайте так, чтобы сотрудники или ушли в отпуска, или имели возможность работать дистанционно. Сейчас работают исключительно предприятия критической инфраструктуры – те, которые обеспечивают жизнедеятельность города", – сказал мэр.

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Он подчеркнул, что сейчас весь коммунальный общественный транспорт столицы работает на маршрутах.

"Но, если ситуация будет ухудшаться и дойдет до критической черты, я не исключаю, что мы будем вынуждены ограничить и движение транспорта", – отметил Виталий Кличко.

Ранее мы писали, что из-за переполненного транспорта локдаун в Киеве могут ужесточить.

Также мы писали, что в Киеве действуют ограничения красной зоны, поэтому общественный транспорт имеет право пускать только 50% пассажиров от общей наполняемости салона.