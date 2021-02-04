Требования мужчины – закрытие телеканала "НАШ" и приезд на место Арсена Авакова

Задержанный во время протестов ветеран войны Алексей Середюк требует прекращения деятельности телеканала "НАШ". И в случае, если к нему приблизятся полицейские, Алексей угрожает прыгнуть из окна.

Видео опубликовали KIEVMAP в Telegram.

События разворачиваются возле Шевченковского отделения полиции. По информации СМИ, мужчина хочет выпрыгнуть из окна четвертого этажа.

Требования мужчины – закрытие телеканала "НАШ" и приезд на место Арсена Авакова.

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Напомним, у офиса телеканала "НАШ" сегодня прошел протест националистов под названием "Добьем гнид" с требованием закрыть данный телеканал. Члены националистической организации предприняли попытку штурма здания.

Ранее мы писали, что решение СНБО о санкциях по поводу нардепа Тараса Козака, которому принадлежит медиахолдинг "Новости" ("112", ZІK и NewsOne), поддержал президент Владимир Зеленский.

В то же время в Евросоюзе положительно восприняли решение украинских властей ввести санкции против нардепа Тараса Козака и заблокировать вещание телеканалов "112", NewsOne и ZIK.