Трещит по швам. Новый мост в Киеве будут снова ремонтировать (фото)

Киевляне активно обсуждают в Сети результаты ремонта деформационного шва на путепроводе по проспекту Степана Бандеры.

Об этом пишут в группе "Життя Оболонського району" в Telegram.

"Не прошло и года, как уже начал разрушаться деформационный шов на путепроводе по проспекту Степана Бандеры. Несколько месяцев длилась реконструкция, но в итоге самый ответственный участок работ уже начинает трещать по швам", – пишут жители столичной Оболони.

Фото: Dmitry Rider

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" нам сообщили, что в курсе данной проблемы.

"Повреждение бетонной части деформационного шва было обнаружено несколько дней назад. Мы уже обратились к подрядчику, который выполнял ремонтные работы на путепроводе – пересечение проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда. На все работы по путепроводу действует гарантия. Уже в ближайшее время подрядчик все исправит за собственные средства. Сотрудники КП "Киевавтодормост" держат этот вопрос под контролем", – рассказали сайту "Сегодня" в "Киевавтодоре".

Фото: Dmitry Rider

Когда начнут исправлять дефекты, пока неизвестно. Но водителям снова стоит готовиться к ограничениям движения на этом участке.

Ранее мы сообщали, что в декабре на пешеходно-велосипедном мосту неизвестные повредили обзорное стекло на участке переправы со стороны Арки дружбы народов.

Напомним, буквально сразу после открытия с дорогим мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы, в конце мая, посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что имеет место диверсия и к виновным будет применено самое строгое наказание.