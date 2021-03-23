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У пассажира киевской подземки остановилось сердце: его спас полицейский

23 марта, 14:05

Ольга Кравченко

ЧП произошло на станции метро "Дворец спорта"

В Киеве полицейский спас жизнь пассажиру подземки, у которого случился сердечный приступ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

ЧП произошло на станции метро "Дворец спорта". На платформе пассажиру стало плохо. Мужчина был на перроне в бессознательном состоянии.

"Я заметил, что лицо у пассажира бледно-синего цвета, а также замедленное дыхание и слабое сердцебиение. Следовательно, взяв стационарный дефибриллятор начал сердечно-легочную реанимацию, которую продолжал около 20 минут, пока человек не пришел в себя. Далее на станцию ​​прибыли медики и госпитализировали больного в больницу", – рассказал полицейский управления столичной полиции в метрополитене Александр Рашевский.

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Врачи подтвердили, что мужчине вовремя оказали первую домедицинскую помощь.

Именно правильность его действий спасла жизнь пассажира. Сейчас мужчина находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Ранее мы писали, что в Киеве произошло ДТП при участии автомобиля такси. Прямо за рулем у водителя, перевозившего в легковушке пассажира, случился инсульт.

Напомним, что в Киеве у водителя за рулем случился инфаркт.

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Источник: Сегодня

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