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"У тебя получится": в Киеве Merсedes вытащил из заноса огромную фуру (видео)

11 февраля, 16:39

Ольга Кравченко

Такого никто не ожидал

Сегодня в Киеве многотонную фуру на буксир взял автомобиль Merсedes.

Видеоролик с чудесным спасением появился в группе KIEVMAP в Telegram.

Никто не ожидал, что из снежного заноса огромный грузовик вытащит легковая машина.

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Как видно из кадров, спасение "гиганта" из снежного заноса было нелегким делом. На шоу собрались посмотреть городские зеваки, под одобрительные крики которых легковушка вытащила грузовик.

"Давай, у тебя получится, молодец, красавец", – кричала поддержка.

Ранее мы писали, что на дорогах Киева сегодня продолжается транспортный коллапс в результате затяжного снегопада.

Также мы писали, что сегодня в здании Киевсовета потекла крыша.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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