"Убил, потому что достали". Киевлянин задушил троих щенков

Он убил три собаки, а еще одной сломал позвоночник

В полицию обратился житель Голосеевского района, который утверждал, что его брат убил трех щенков.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

Подозреваемым оказался брат потерпевшего.

"Злоумышленник находился в квартире вместе со своим 43-летним братом и знакомым. Когда на несколько минут фигурант остался в квартире один с четырьмя щенками, начал по одному их душить. Так он убил три собаки, еще одну ударил рукой. Последняя госпитализирована в ветлечебницу с травмой позвоночника. Свои действия мужчина объясняет тем, что щенки ему надоели", - говорит сотрудница Голосеевского управления полиции Юлия Кустовая.

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Тестирование правонарушителя на алкотестер показал результат 1,98 промилле алкоголя. 30-летнего киевлянина задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он ранее судимый за незаконное обращение с оружием.

Злоумышленнику грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы писали, что Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора. Его обвиняли в призывах к расправе над бездомными животными.

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