Убийство пешехода с двух ударов в центре Киева: водитель арестован

Водитель, который накануне убил пешехода из-за конфликта на дороге в центре города, задержан.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Оказалось, что преступником, который двумя ударами убил мужчину недалеко от Офиса президента, был гражданин Азербайджана 1992 года рождения с видом на жительство в Украине.
Его жертвой стал киевлянин 1969-го года рождения.
"Указанный иностранец задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", – отметили в прокуратуре.
На данный момент расследование продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о сообщении задержанному подозрения и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Азербайджанцу может грозить от 7 до 10 лет лишения свободы по подозрению в нанесении тяжких увечий, которые повлекли смерть человека (ч.2 ст. 121 УК Украины).
Напомним, что конфликт произошел днем 19 февраля на улице Городецкого в Печерском районе Киева. После словесного конфликта с пешеходом, который переходил дорогу по "зебре", водитель Hyundai выбежал и ударил его в голову.
В результате пешеход упал на мостовую и умер на месте, а водитель уехал, но в результате объявленного оперативного плана "Перехват" его остановили патрульные.
Внимание, на видео присутствуют сцены насилия и жестокости (18+):
Напомним, это не первый случай драки на дороге. Так, на мосту метро в Киеве конфликт водителей на дороге закончился дракой.
Также сообщалось о массовой "драке", которую устроили в центре Киева служащие Нацгвардии.
Новости на эту же тему: