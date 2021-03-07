Убийство женщины-полицейского в Киеве: в киберполиции рассказали о погибшей коллеге

В Департаменте киберполиции выразили соболезнования семье коллеги Святославы Петровой, которую в воскресенье, 7 марта, нашли убитой в Киеве.
Об этом говорится в сообщении на странице департамента в Facebook.
Согласно сообщению, погибшая посвятила службе в органах внутренних дел почти 15 лет. Отмечается, что 37-летняя майор полиции Петрова работала старшим инспектором Департамента киберполиции.
"Коллеги навсегда запомнят ее настоящим профессионалом, улыбающейся, ответственной и доброжелательной. Руководство и личный состав Департамента киберполиции выражает искренние соболезнования семье погибшей и скорбит вместе с ними", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 7 марта в Дарницком районе Киева на улице Бажана нашли труп женщины, на теле которой обнаружили многочисленные ножевые ранения, при ней было удостоверение полицейского.
Правоохранители уже задержали подозреваемую в убийстве женщины-полицейского, ею оказалась подруга убитой.
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