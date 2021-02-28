"Умоляю, прости". Украинец заказал 10 билбордов, чтобы вернуть любимую (фото)

Далеко не все оценили такой способ просить прощения

В Киевской области появились билборды с извинениями от некоего мужчины перед своей женой. Украинец не пожалел денег и заказал не менее 10 таких вывесок.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Верховной Рады VIII созыва Вадим Денисенко.

"Я долго думал, писать этот пост или нет. Но этот мужчина просто не оставил мне выбора. Он повесил не один, не два, а как минимум 10 бордов с извинениями перед своей женой!" – пишет Денисенко.

Он прикрепил несколько снимков бордов, о которых идет речь. На них мужчина публично просит прощения и признается: "Люблю тебя безгранично!", "Любимая, самая лучшая в мире!" Кроме надписей на бордах – свадебные фото, снимки детей и самой пары.

Фото: facebook.com/vadym.denysenko.1

Фото: facebook.com/vadym.denysenko.1

"Я просто представляю, как за глаза над ним смеются друзья, как лучшие подруги жены звонят ей и говорят слащавым голосом: "Ну может простишь его?", а сами в основном держат дули в карманах. О детях я вообще молчу, потому что их сверстники точно слышат, что говорят их родители на кухнях", – иронизирует экс-нардеп.

Позиция комментаторов неоднозначна: одни сопереживают украинскому романтику, другие называют это глупым поступком, потому что он вынес личное на всеобщее обозрение, а некоторые даже посчитали борды маркетинговым ходом. Также в комментариях указано, что оригинальные борды можно увидеть на дороге из Киева в Вышгород.

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Основная масса просто высказывала интерес к произошедшему в чужой семье. Тем временем это остается загадкой.

Напомним, что в прошлом месяце в интернете появились снимки "киевских билбордов" с нецензурной рекламой кол-центра городской власти 1551.

А в сентябре в Николаевской области разместили рекламный билборд партии "Слуга народа" с надписью "Херсонщина – это ты!".