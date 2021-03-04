В крупнейшей украинской торговой сети работают более 68 тысяч человек, большая часть из них – представительницы прекрасного пола

Управляющая киевским магазином "АТБ" № 1348 Виктория Сивоконь

Более четырех миллионов украинских граждан ежедневно посещают супермаркеты "АТБ" – самого надежного, проверенного временем поставщика гарантированно свежих продуктов и качественных товаров первой необходимости по максимально доступным ценам.

Это неудивительно, поскольку компания работает на украинском рынке ритейла уже более четверти века и занимает лидирующие позиции по многим показателям. По состоянию на сегодняшний день 1206 магазинов "АТБ" ежедневно без перерывов, выходных и праздничных дней открыты для покупателей в 307 городах и поселках Украины.

Чтобы более 3,5 тысячи наименований гарантированно качественных товаров всегда лежали на привычных местах в магазинах крупнейшей отечественной торговой сети в 24 областях страны, прилагает максимум усилий большая команда сотрудников корпорации "АТБ". Это более 68 тысяч человек, большая часть из которых (44546 чел.) – представительницы прекрасного пола. В этом году Международный женский день многие из них традиционно встретят на своих рабочих местах. Не зря ведь в магазинах "АТБ" называют свой дружный коллектив "рабочей семьей".

Эти удивительные женщины играют основную роль в динамичном развитии и эффективной работе крупнейшей компании в стране. Ежегодно компания открывает около сотни магазинов "АТБ", поэтому создает приблизительно пять тысяч новых рабочих мест.

Уже несколько лет кряду "АТБ" также занимает лидирующие позиции в рейтинге лучших работодателей отрасли розничной торговли.

Интересно, что в торговых залах супермаркетов сети в разных уголках нашей страны можно встретить женщин не только за кассой или у прилавка. Они зачастую выполняют работу управляющих магазинами, логистов, товароведов, бухгалтеров, руководят отделами контроля качества "АТБ" и даже занимаются вопросами охраны и безопасности (438 сотрудниц). В компании есть множество примеров того, как пришедшая на рядовую должность девушка со временем становится настоящим специалистом, проходит бесплатную подготовку в учебном центре "АТБ" (сегодня таковых четыре), строит успешную карьеру, становится управляющей региональным подразделением компании. Согласно данным из открытых источников, сегодня 85% управляющих в супермаркетах "АТБ" начинали свою карьеру с должностей рядовых сотрудников. По состоянию на сегодня в 1150 магазинах сети управляющие именно женщины. Всего в супермаркетах торговой сети работают 40896 представительниц слабого пола. Самой юной из них всего 18 лет, а есть сотрудница, отпраздновавшая свой 78-й день рождения.

Кроме хорошо знакомой украинцам сети "АТБ-Маркет" в состав корпорации "АТБ" входят многочисленные предприятия, которые занимаются управлением активами, логистикой, производством продуктов питания. Благодаря усердному труду десятков тысяч украинских женщин они много лет занимают лидирующие позиции в своих сегментах бизнеса. Важно понимать, что ритейл – это отрасль, которая требует от работников максимальной самоотдачи. Как рассказали нам сотрудницы "АТБ", когда веришь в свои силы, когда профессия для тебя – это не только зарабатывание денег, но и стиль жизни, – любое дело по плечу. Хоть открыть новый магазин, хоть покорить целый регион!

Именно на нежных женских плечах держится выполнение основной миссии лидера украинского ритейла – бесперебойное обеспечение широких слоев населения гарантированно свежими и качественными продуктами по доступным ценам.

День торговли леди "АТБ" традиционно считают своим главным праздником, однако не забывают и о Международном женском дне. Накануне 8 Марта ответила на несколько вопросов управляющая нашим киевским магазином "АТБ" № 1348 (просп. Г. Гонгадзе, 20) Виктория Сивоконь. Эта удивительная женщина работает в компании с 2012 года. За девять лет Виктория Викторовна прошла весь путь от продавца до заместителя руководителя и управляющего магазином. Коренной киевлянкой она не является, в свое время приехала в столицу развивать сеть "АТБ", была в группе поддержки, помогала новым сотрудникам осваивать профессию. Виктория Сивоконь не только опытный руководитель, но и талантливый творческий человек. В свободное время она любит делать сувениры и подарки hand made.

– Виктория Викторовна, в наши дни такие понятия, как женская или мужская работа, уже практически стали историей. Это, наверное, те права и свободы, за которые изначально боролись женщины и которым посвящен праздник 8 Марта. Насколько это, по-вашему, правильно, ведь женщины – слабый пол?

– Думаю, что наше общество уже достигло того уровня развития, когда можно быть свободным от стереотипов. К примеру, автомобиль зачастую женщины водят намного аккуратнее и безопаснее мужчин. Словом, каждый волен заниматься любимым делом. Я нашла свое призвание и свое место в отрасли розничной торговли, мне это действительно интересно и для меня это важно.

– А какого праздника больше ждете: 8 Марта или Дня торговли?

– Любой праздник – это приятно. Не стоит забывать и о том, что в отрасли торговли в праздничные дни становится больше работы. Хотя это не может не радовать.

– Поделитесь советом опытного руководителя: как добиться успеха, построить карьеру в отрасли розничной торговли, стать хорошим специалистом?

– Рецепт достаточно прост: нужно просто этим жить, любить дело, которым занимаешься, не жалеть времени и сил для профессионального роста, развития. Ну и, конечно же, помнить, что успех любого бизнеса зависит в первую очередь от людей, от слаженной работы всего коллектива.

– Чего бы вам хотелось пожелать 8 Марта своим коллегам прекрасного пола, а также покупательницам?

– Хочу пожелать им всегда находить время для своих близких, беречь теплоту семейных отношений. Словом, быть счастливыми как на работе, так и дома.