Утешение за деньги. В Киеве две женщины организовали сеть по предоставлению интима (видео)

Им грозит семь лет тюрьмы

Утешение за деньги – в арендованных квартирах. Столичные полицейские разоблачили двух женщин, которые организовали сеть по предоставлению интимных услуг.

Для этого снимали квартиры – якобы, для себя. Искали и проводили кастинги девушек, которые готовы предоставлять сексуальные услуги. И – сводили их с клиентами – целую базу наработали, рекламируя услуги через интернет.

Видео: Сегодня

За час проститутки брали по полторы тысячи гривен. Чтобы их ни в чем не заподозрили – организаторы постоянно меняли арендованные квартиры и номера собственных мобильных телефонов.

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Впрочем, полиция выследила и задержала обоих. За решетку они могут попасть – на 7 лет.

Ранее мы писали, что в Одессе обещали клиентам секс с молодыми девушками, а потом врывались в дома под видом полицейских и грабили.

Ранее мы сообщали, что в Киеве поймали мужчину, который под видом копа грабил пенсионеров.