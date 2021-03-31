В "АТБ" появились уникальные экопакеты из кукурузного крахмала

Экология стала одним из основных трендов нового века. Для многих стран мира приоритетными являются проекты, направленные на охрану окружающей среды, переработку отходов, ограничение использования вредного пластика… Украина также заинтересована в защите экологии и вносит свой вклад. Ключевую роль в этом играет крупный социально ориентированный и патриотичный бизнес.

В марте текущего года крупнейшая торговая сеть страны "АТБ-Маркет" запустила беспрецедентный проект по реализации пакетов, которые подвергаются компостированию (биоразложению).

Изготавливается такая продукция вьетнамской компанией "Haplast" (TM "HapBio") из кукурузного крахмала и биоразлагаемого полимера. Предприятие – производитель пакетов "АТБ" под знаком "Ok compost HOME" успешно прошло процедуру сертификации в TUV Austria, обязательно включающую сертификационное тестирование сырья и изделий в европейской лаборатории. Это означает, что материал, из которого изготавливают данный вид упаковки, имеет способность к быстрому биоразложению. Даже в домашних условиях в компостной яме под воздействием воды, грунта, воздуха или солнца такой пакет, толщина которого составляет от 15 до 26 мкм, полностью распадется в течение 12 месяцев. При этом природе не наносится вред, поскольку материал полностью поглощается микроорганизмами и становится частью биогумуса.

Инновационные пакеты в тестовом режиме уже появились во всех магазинах лидера отечественного ритейла. Они отмечены надписью "ПочатОк пакетів без пластику" и украшены изображением кукурузного початка. Это свидетельство того, что компания "АТБ" сделала шаг, чтобы преодолеть непростой путь полного отказа от пластиковой упаковки!

"Тренд на экологичность – один из самых значимых сегодня в мире. Он имеет влияние на все сферы деятельности человека и формирует современные потребительские паттерны. Именно поэтому экосознание для компаний становится необходимостью, поскольку забота об окружающей среде и экологии относятся к целям устойчивого развития любого бизнеса. Уверен, что новый пакет станет альтернативой традиционному пластику", – написал на своей странице в Facebook Борис Марков, генеральный директор и председатель совета директоров корпорации "АТБ". По его словам, в дальнейших планах компании – внедрение и реализация новых экоинициатив.

В данное время приобрести пакеты, в состав которых входит кукурузный крахмал и биополимер, можно в магазинах сети "АТБ" по всей Украине. На этапе тестирования они представлены в одном размере (30 х 50 см) и выдерживают нагрузку не более семи килограммов. Стоимость такой инновационной продукции составляет 3,5 грн. Она сформирована на основе закупочной цены товара, транспортных расходов, таможенных платежей и т. д. Себестоимость сырья для производства этих изделий по сравнению с полиэтиленом выше. Изготовителем установлен срок службы таких пакетов – 9 месяцев.

Переход к использованию пакетов "Ok compost HOME" – это не первая и не единственная экоинициатива компании "АТБ". Для самых сознательных граждан, которые уже давно отказались от каких-либо пакетов, "АТБ-Маркет" предлагает удобные экосумки многоразового использования, которые в сложенном виде легко помещаются в карман или в бардачок авто.

С апреля 2019 года компания "АТБ-Маркет" полностью перешла к реализации "зеленых" пакетов, содержащих в своем составе оксибиоразлагаемую добавку d2w™ – она способствует ускорению распада макромолекулы полимера на низкомолекулярные фрагменты.

Спустя всего год в магазинах лидера украинской отрасли розничной торговли стартовал еще один экопроект – в сети наряду с пакетами покупателям начали предлагать специальные ящики из картона. Они удобны и вместительны. В такую коробку запросто можно упаковать до 25 кг продукции, причем достаточно компактно. Такая тара стала очень популярной среди тех, кто приезжает за покупками в "АТБ" на авто. Изготовлены коробки из плотного картона, так что после использования их можно полностью утилизировать или переработать.

Учитывая масштабы бизнеса – 1214 магазинов в разных уголках 24 областей Украины и более четырех миллионов покупателей ежедневно, – можно говорить о том, что переход к использованию инновационных, экологически безопасных видов тары будет массовым. Предпочитая экоупаковку, каждый из нас может сделать свой вклад в сохранение окружающей среды.