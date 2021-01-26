В Борисполе водитель сбил ребенка и скрылся (фото)

В Борисполе водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

Происшествие случилось около 8 часов утра на улице Беживка.

"Неравнодушный гражданин сообщил, что водитель автобуса БАЗ совершил наезд на 15-летнего ребенка и скрылся с места происшествия. Девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автобуса остановился, поднял ребенка и уехал в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Свидетель запомнил государственные номерные знаки нарушителя. В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован.

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Патрульные разыскали и установили местонахождение виновника ДТП. Им оказался 51-летний мужчина.

Напомним, в Киеве массово угоняют Mitsubishi Outlander.

Также ранее полицейские назвали ТОП-5 популярных среди угонщиков марок авто.

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