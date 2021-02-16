В Боярке две семиклассницы отравились неизвестным веществом: подробности

В Боярке в академическом лицее "Гармония", который подчиняется Боярской территориальной общине Фастовского района, сегодня, 16 февраля, произошла трагедия.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация.

Две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.

"Одну девочку не удалось спасти. А вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном", – говорится в сообщении.

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В связи с этим председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование трагического случая.

Также напомним, в Кирилловке произошло массовое отравление на базе отдыха.

Ранее мы писали, что в Кропивницком после завтрака в столовой массово отравились школьники. Смотрите видео:

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