В Боярке прямо на улице прогремел взрыв

В Боярке под Киевом произошел сильный взрыв. На улице Королюка – большая воронка, повреждены два припаркованных автомобиля и ограждение дома.
"Что взорвалось, пока неизвестно, но это не граната", – сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
По их данным, люди не пострадали. Потерпевших нет и по данным "Киева Оперативного".
На месте работала патрульная полиция, взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Напомним, на днях в Бердянске Запорожской области произошел взрыв в квартире. В результате инцидента погибли два человека. Тогда установили, что взорвалось неизвестное устройство.
Кроме того, в Киеве произошел взрыв, от которого в соседнем доме повыбивало окна.
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