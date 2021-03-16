Версія українською
$ 27,64
32,95

В Боярке прямо на улице прогремел взрыв

16 марта, 07:56

Ксения Капустинская

Специалисты пытаются выяснить, что именно стало причиной

В Боярке под Киевом произошел сильный взрыв. На улице Королюка – большая воронка, повреждены два припаркованных автомобиля и ограждение дома.

"Что взорвалось, пока неизвестно, но это не граната", – сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

По их данным, люди не пострадали. Потерпевших нет и по данным "Киева Оперативного".

Реклама

На месте работала патрульная полиция, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Напомним, на днях в Бердянске Запорожской области произошел взрыв в квартире. В результате инцидента погибли два человека. Тогда установили, что взорвалось неизвестное устройство.

Кроме того, в Киеве произошел взрыв, от которого в соседнем доме повыбивало окна.

Новости на эту же тему:
взрыв боярка

Реклама

Новости партнеров

Вчені виявили несподівану властивість кави
Мобільні оператори змінюють тарифи — скільки заплатимо
Голливуд отдыхает: самые красивые турчанки из сериалов