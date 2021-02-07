В центре Киева горит "Бистро" (фото, видео)

Фото "Сегодня"

В центре Киева на ул. Ивана Франко, 27/31 на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома в кафе "Бистро" произошло возгорание.

Читайте также: Без лифта и резких движений. Что делать, если в вашем доме пожар (видео)

На месте уже работает отряд ГСЧС. Похоже, пламя удалось локализировать:

Видео "Сегодня"

Реклама

Напомним, вчера ночью полыхал один из столичных рынков.

Ранее горело двухэтажное здание в Шевченковском районе.

Пожар вспыхнул вечером в столичном кафе – смотрите в нашем сюжете:

Видео: Сегодня