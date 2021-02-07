В центре Киева горит "Бистро" (фото, видео)

В центре Киева на ул. Ивана Франко, 27/31 на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома в кафе "Бистро" произошло возгорание.
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На месте уже работает отряд ГСЧС. Похоже, пламя удалось локализировать:
Видео "Сегодня"
Напомним, вчера ночью полыхал один из столичных рынков.
Ранее горело двухэтажное здание в Шевченковском районе.
Пожар вспыхнул вечером в столичном кафе – смотрите в нашем сюжете:
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