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В центре Киева горит "Бистро" (фото, видео)

7 февраля, 13:58

Ольга Литвин

На месте работает отряд ГСЧС

Фото "Сегодня"

В центре Киева на ул. Ивана Франко, 27/31 на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома в кафе "Бистро" произошло возгорание.

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На месте уже работает отряд ГСЧС. Похоже, пламя удалось локализировать:

Видео "Сегодня"

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Напомним, вчера ночью полыхал один из столичных рынков.

Ранее горело двухэтажное здание в Шевченковском районе.

Пожар вспыхнул вечером в столичном кафе – смотрите в нашем сюжете:

Видео: Сегодня

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