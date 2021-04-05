В центре Киева гулял голый мужчина (видео)

Обнаженный парень не спеша шел по площади с сумкой

В столице сегодня днем, 5 апреля, всех шокировал абсолютно голый мужчина, который разгуливал в чем мать родила по Майдану Незалежности.

Видео опубликовал паблик ХК в Telegram.

Очевидцы в недоумении от происходящего среди бела дня.

"Весна пришла", – подписали ролик в Сети.

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В руках у мужчины была большая сумка темного цвета и обувь – больше ничего.

Голому мужчине явно удалось продолжить свою прогулку по центру Киева. На видео опубликованном в социальных сетях видно, что голый человек с сумкой идет по направлению к подземному переходу на Майдане Незалежности.

А в полиции Киева нам сообщили, что сегодня не задерживали голого мужчину на Майдане Незалежности.

"К нам не поступало сообщений о том, что по Майдану Незалежности гуляет голый мужчина. Мы его не задерживали. Так же не было сообщений о таком задержании в полиции метрополитена, где на входе дежурят правоохранители", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева. Не исключено, что мужчина с сумкой пошел гулять в сторону Печерска. где находиться правительственный квартал.

Напомним, ранее на Голосеевском проспекте в Киеве произошел необычный случай. Там неадекватный водитель Volkswagen выбежал из автомобиля и напал на прохожего. После этого разделся догола и, лежа на холодном асфальте, кричал: "Андрюха!".