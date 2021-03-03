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В центре Киева проходит двойной митинг (фото)

3 марта, 11:37

Ольга Кравченко

Правоохранители не пропускают протестующих за ограждение

В Киеве 3 марта проходят два митинга возле Верховной Рады Украины. Здесь собрались работники закрытых телеканалов ("112", ZIK, NewsOne), а также предприниматели.

Видео из Мариинского парка появилось на странице SaveФОП в Facebook.

"ФОПовцев" собралось в этот раз немного, они призывают людей, которые "лежат дома на диванах" выходить на акцию.

"Пикет полтавского актива Движения #SaveФОП заседания Верховной Рады Украины с требованием сохранения "упрощенки", – подписали видео в Сети предприниматели.

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Две акции проходят отдельно, но предприниматели стоят вместе с работниками каналов.

Правоохранители не пропускают протестующих за ограждение.

Отметим, в Мариинском дворце начались переговоры президента Владимира Зеленского с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который находится в Украине с визитом.

Ранее мы писали, что с 15 декабря ФОПы митинговали против запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также за отмену введения кассовых аппаратов.

Напомним, телеканал "Первый независимый" ("Перший незалежний"), в который объединились сотрудники запрещенных к трансляции каналов ZIK, NewsOne и "112", также был отключен от вещания.

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Киев Верховная Рада митинг канал предприниматели Украина протестующие

Источник: Сегодня

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