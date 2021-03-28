Более 130 домов без тепла: в центре Киева прорвало трубопровод (видео)

В Печерском районе Киева прорвало трубу – фонтан воды бьет из-под асфальта и достигает высоты девятиэтажного дома.

Об этом передает "Сегодня".

"Аварийная бригада коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работает над ликвидацией повреждения трубопровода, которое произошло сегодня в 13:50 на ул. Рыбальской, 13. Повреждение магистрального трубопровода с утечкой теплоносителя на поверхность было оперативно локализовано аварийной бригадой КП "Киевтеплоэнерго". Сейчас начаты ремонтные работы. На время их проведения услуги теплоснабжения временно приостановлены для 133 домов", – рассказали "Сегодня" в КП "Киевтеплоэнерго".

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На кадрах с места видно, что струя воды поднимается высоко в небо, брызги летят во все стороны.

Отметим, что трубопровод, где произошло повреждение, был проложен в 1974 году.

Ранее мы писали, что детей из нескольких школ перевели на дистанционное обучение. Все из-за прорыва теплотрассы – как раз напротив Киево-Печерской лавры.