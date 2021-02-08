В центре Киеве 86 домов почти сутки без отопления: что говорят тепловики

В Киеве из-за прорыва трубы в районе Киево-Печерской Лавры минувшей ночью около сотни домов до сих пор остаются без отопления и горячей воды.

Будут ли люди с теплом этой ночью, выясняла корреспондент "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

По состоянию на вечер понедельника тепловики до сих пор чинят прорыв трубы.

"Восемьдесят шесть домов от сегодняшней ночи без горячей воды и отопления. А на улице минус 10. В квартирах очень холодно, говорят жители. Поэтому каждый греется как может", – рассказала журналистка с места аварии.

Некоторые даже выходит греться на улицу.

"Вот пошла на улицу погреться. Хожу – греюсь. Щас пойду обогреватель включу", – рассказывает пожилая жительница одного из домов.

А кто-то согревает дома электродуховками.

"В 5 утра тепла уже не было. Пришлось пирог испечь, чтобы духовка нагрела кухню. Есть свои прелести и в этом", – рассказывает другая женщина.

Видео: Сегодня

В свою очередь тепловики жалуются, что трудно устранять аварию из-за непогоды – а они работают еще с ночи.

Однако планируют починить еще сегодня, в течение нескольких ближайших часов.

В КГГА говорят, что поврежденному трубопроводу 34 года и он уже отслужил свое. Кстати, только в столице сейчас 80 процентов тепловых сетей изношены и требуют замены.

Напомним, в ночь на 8 февраля произошло повреждение трубопровода на улице Лаврской, 13. Киевляне говорят, что подобные аварии случаются "еженедельно" всю зиму.