В эко-парке под Киевом на семью напало стадо бизонов

На территории эко-парка проводят экскурсии в полях

В эко-парке "Медвин" в Киевской области стадо бизонов и зубров напало на семью.

Об этом сообщают Факты ICTV.

На территории эко-парка проводят экскурсии на авто и квадроциклах, а посетителям предлагают посмотреть и покормить верблюдов, лошадей, буйволов, бизонов, оленей и зубров.

Предприниматель Юрий Цвиркун поехал с четырьмя детьми в парк отдохнуть. По его словам, когда семья кормила в поле животных произошло ЧП. Вернувшись к авто, они увидели, что стадо бизонов и зубр его окружили. Животные испортили автомобиль и не давали людям покинуть место.

Стоит отметить, что впоследствии пострадавшие вызвали полицию и написали заявление на эко-парк.

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