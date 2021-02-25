В Киеве 12-летняя девочка выпала из окна многоэтажки

В Киеве несовершеннолетняя девочка выпала из квартиры многоэтажки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

"Ночью в полицию Киева поступила информация о том, что на улице Зодчих несовершеннолетняя выпала из окна восьмого этажа. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и врачи", – говорится в сообщении.

С многочисленными травмами и переломами 12-летнюю потерпевшую врачи госпитализировали в медучреждение.

На месте правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все детали инцидента.

Ранее мы писали, что в Киеве девочка упала с балкона многоэтажки в Дарницком районе.

Кроме того, в Киеве на улице Воскресенской обнаружили мужчину с открытой черепно-мозговой травмой. Оказалось, что его вытолкнули из окна.

Напомним, в Киеве полицейские арестовали администратора "групп смерти".