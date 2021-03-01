Смертельное падение ребенка с высоты в Киеве: девочка была сиротой (видео)

В Киеве на Харьковском шоссе произошла трагедия. Поздно вечером из окна дома выпала 15-летняя девочка.

Как сообщает Центр экстренной медицины и медицины катастроф Киева, чрезвычайное происшествие произошло в Дарницком районе столицы.

"Предварительно, с 6-го этажа выпала 15-летняя девушка. Разбилась насмерть. Ребенок-сирота. Ее воспитывала бабушка. Полиция выясняет обстоятельства", – сообщается на странице Центра в социальных сетях.

В полиции Дарницкого района данную информацию сайту "Сегодня" подтвердили. По данным правоохранителей, трагедия произошла в районе 11 часов вечера в воскресенье. Также полицейские устанавливают этаж, с которого выпала девочка.

"На данный момент сотрудники устанавливают все обстоятельства трагедии. Девочка 2005 года рождения. Она проживала с дедушкой и бабушкой, поскольку у ее родителей уже новые семьи. Во время падения телефон девочки разбился. Мобильное устройство отдали специалистам, которые собирают его буквально по крупицам. Это необходимо, чтобы восстановить все данные и круг общения ребенка", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Дарницкого района.

Ранее мы писали, что в Киеве девочка упала с балкона многоэтажки в Дарницком районе.

Кроме того, в Киеве на улице Воскресенской обнаружили мужчину с открытой черепно-мозговой травмой. Оказалось, что его вытолкнули из окна.

Напомним, в Киеве полицейские арестовали администратора "групп смерти".