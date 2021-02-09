В Киеве 30 человек чуть не опоздали на рейс из-за снегопада

Для пассажиров, которые направлялись в аэропорт, организовали техническую остановку на станции "Киев-Демеевский"

Во вторник, 9 февраля, 30 пассажиров Интерсити+ сообщением Запорожье – Киев из-за сложных погодных условий чуть не опоздали на рейс, который отправлялся из аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В поезде, который задерживался из-за снегопада, как выяснили стюарды, было около 30 пассажиров, которые направлялись в Международный аэропорт "Борисполь".

"Из-за непогоды пассажиры могли опоздать на рейс. Было принято решение организовать для пассажиров, которые направлялись в аэропорт, техническую остановку на станции "Киев-Демеевский" и пересадку на специальный рейс экспресса "Киев-Борисполь-аэропорт", - говорится в сообщении.

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В результате все пассажиры успели на рейс.

Напомним, ранее SkyUp ввел платное оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации. Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту теперь составляет 18 евро.

Также с августа в Украине ввели авиационный сбор для пассажиров.

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