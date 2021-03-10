В Киеве арестован серийный грабитель школьников: фото

Служащие Национальной полиции задержали в Киеве предполагаемого грабителя детей, который отнимал у них мобильные телефоны и сдавал в ломбарды.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции.
Мужчина ограбил как минимум троих подростков, последней стала девочка, у которой он отобрал телефон на территории школы на проспекте Лобановского.
После двух предыдущих случаев, которые произошли в Голосеевском и Соломенском районах, у полицейских уже были снимки предполагаемого преступника, поэтому спустя час поисков патрульные обнаружили похожего мужчину на остановке общественного транспорта.
После обыска у мужчины обнаружили и телефон, который по описанию совпал с тем, который описала потерпевшая школьница.
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Сейчас подозреваемый задержан, его передали следственно-оперативной группе Соломенского района. Сейчас проверяется его причастность к другим преступлениям.
Напомним, в прошлом месяце в Киеве задержали мужчину, который грабил людей, опаивая их сильнодействующими препаратами. В результате его действий двое пострадавших попали в больницу, а третий умер.
Мы также писали, что в октябре полицейские задержали в Киеве вора-рецидивиста, которого разыскивали полгода.
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