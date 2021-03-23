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В Киеве более тысячи новых больных COVID-19: в каком районе больше всего

23 марта, 09:47

Сергей Мартынец

За понедельник женщин заразилось коронавирусом больше, чем мужчин

В Киеве з прошлые сутки зафиксировано 1050 новых случаев коронавирусной инфекции, один из районов перешагнул отметку в 200 больных. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Теперь общее число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии 154 036.

За последние сутки заболели:

Также за понедельник умерли от ковида 32 человека (всего 3114), а госпитализировали – 104 пациента. Выздоровели за сутки 845 человек (всего 102789).

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Больше всего больных ковидом обнаружили в Дарницком районе – 232, Деснянском – 190 и в Днепровском – 148.

Как стало известно, по состоянию на утро 23 марта в Украине подтвердили 11 476 новых случаев заражения коронавирусом (1 565 732 с начала эпидемии). За понедельник умерли 333 украинца (30 431 с начала эпидемии), а выздоровели 8044 человека (1 268 886 с начала эпидемии). Также стало известно, сколько человек вакцинировали в Украине.

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Источник: Сегодня

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