В Киеве часть водителей маршруток отказалась выходить на рейсы (видео)

Часть водителей киевских маршруток отказалась работать. В рейсы сегодня не вышли, потому что говорят – ездить полупустыми не выгодно.

Из-за неполной посадки частные перевозчики не могут даже компенсировать стоимость горючего. В то же время накануне пассажиры просились в маршрутки – без пропусков некоторых брали.

Видео: Сегодня

Из-за этого полицейские пригрозили водителям штрафами.

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Ранее мы писали, что в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области рассказали, что у большинства пассажиров маршруток спецпропусков нет вообще.

Какая ситуация на дорогах была в первый день локдауна, читайте в нашем спецонлайне.