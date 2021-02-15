В Киеве число заболевших COVID-19 возросло

За последние сутки умерли 7 человек

В Киеве за последние сутки было выявлено 211 случаев коронавируса.

Как сообщает КГГА в Telegram, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 7 человек.

В больницы Киева госпитализировали 32 человека с COVID-19, остальные находятся дома под наблюдением врачей.

За последние сутки выздоровели 439 человек.

Реклама

Больше всего заболевших было выявлено в таких районах Киева:

Соломенском (52);

Деснянском (45);

Святошинском (44).

Согласно статистике, в Киеве уже 132 160 случаев коронавируса. Побороли болезнь 87 439 человек. За период пандемии в столице 2521 летальный случай от вируса.

В то же время в Украине за последние сутки выявили 2332 новых случая инфицирования коронавирусом.

Ранее мы также писали, что делегация Всемирной организации здравоохранения завершила свое расследование вопроса происхождения коронавируса. Глава группы ответил на вопросы о лабораторном появлении COVID-19 и заражении от летучей мыши.