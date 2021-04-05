В Киеве детские площадки тоже попали под жесткий локдаун (фото)

В понедельник, 5 апреля, в столице начался локдаун - детские площадки с утра огородили лентами, об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
Детские площадки тоже отказались разносчиками коронавируса.
Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
На многих из них появились объявления о том, что пользоваться детям качелями запрещено.
Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Еще вчера дети спокойно играли на горках и качелях, а с утра все это оградили лентами, как место преступления. В данном случае – детская площадка на Позняках. Но дети все равно играют на площадке.
Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Ранее мы писали, как столица приспособилась к новому началу карантина.
Смотрите видео, как киевляне пытались прорваться в транспорт.
Новости на эту же тему: