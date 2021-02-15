Версія українською
$ 27,84
33,68

В Киеве девочка выпала из окна многоэтажки

15 февраля, 20:09

Ольга Кравченко

Трагедия случилась в Дарницком районе

В Киеве девочка упала с балкона многоэтажки в Дарницком районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Несовершеннолетняя погибла на месте. Это произошло на улице Княжий Затон.

"13-летняя девочка, местная жительница, упала с балкона 14-го этажа. Событие должным образом зарегистрировано в Дарницком управлении полиции", – говорится в сообщении.

Реклама

Полиция устанавливает все обстоятельства.

Напомним, в Черновцах 10-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа.

Кроме того, в Киеве на улице Воскресенской обнаружили мужчину с открытой черепно-мозговой травмой. Оказалось, что его вытолкнули из окна.

Новости на эту же тему:
Киев полиция многоэтажка дарницкий район

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Андрей Мерзликин шокировал публику
«Я любима, пап». Умер отец Насти Каменских
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy