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В Киеве ДТП на Индустриальном мосту: образовалась масштабная пробка (фото)

17 марта, 16:56

Ольга Кравченко

На улице Борщиговской движение стоит

В Киеве в Соломенском районе 17 марта произошло ДТП на Индустриальном мосту.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Крепитесь, ребят! Авария на Индустриальном, в сторону Окружной", – пишут сообщении.

Так, на месте ожидают полицию.

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А тем временем, по информации Google maps на улице Борщаговской образовалась огромная пробка.

Также движение затруднено на улице Алексы Тихого, Вадима Гетьмана, Ушинского и Чоколовском бульваре.

Напомним, ночью 7 марта в Хмельницкой области на дороге столкнулись грузовик Volvo и легковушка Renault Megan, погибли два человека.

Мы также сообщали, что в Харькове на улице Академика Павлова столкнулись сразу шесть машин.

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Источник: Сегодня

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